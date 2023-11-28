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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تراجع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس، على تراجع مؤشرها العام 44.57 نقطة ليبلغ مستوى 6634.87 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.67 %، وسط تداول 245.4 مليون سهم عبر 12738 صفقة نقدية بقيمة 55.9 مليون دينار كويتي.

 وانخفض مؤشر السوق الرئيس 38.82 نقطة ليبلغ مستوى 5435.78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.71 % من خلال تداول 119.5 مليون سهم عبر 5984 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار،كما نزل مؤشر السوق الأول 48.02 نقطة ليبلغ مستوى 7271.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.66 % من خلال تداول 125.8 مليون سهم عبر 6754 صفقة بقيمة 34.5 مليون دينار.

 وفي موازاة ذلك تراجع مؤشر (رئيسي 50) 49.03 نقطة ليبلغ مستوى 5335.11 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.91 % من خلال تداول 83.6 مليون سهم عبر 4242 صفقة نقدية بقيمة 17.8 مليون دينار.

بورصة الكويت تراجع الأسهم المتداولة