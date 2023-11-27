ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى مقلد مديرا عاما للتسويق بوزارة الشباب والرياضة

مصطفى مقلد
مصطفى مقلد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرار بتعين الدكتور مصطفى مقلد مديرا للإدارة العالمة لتسويق البرامج الشبابية والرياضية بوزاة الشباب والرياضة.

يذكر أن مصطى مقلد، عضوا باللجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، والتي تعمل على متابعة ‏جميع المشروعات الاستثمارية ‏وتذليل العقبات تحت مسمى «الاستثمار ‏والشراكة مع القطاع الخاص».

ويتبع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استراتيجة تهدف إلى الاستعانة بالقيادات الشبابية، لضخ دماء جديدة والتوسع في الاستثمار بمختلف المجالات لتتحول إلى منظومة تحقيق عوائد اقتصادية ما ينعكس بالإيجاب على المنظومة الرياضية.

مصطفى مقلد الشباب والرياضة اشرف صبحي البرامج الشبابية احمد محمدي