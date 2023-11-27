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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع المنسقة الأممية نتائج مشاورات مجلس الأمن حول الوضع بالجنوب اللبناني

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، نتائج مشاورات مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي حول الوضع بالجنوب اللبناني وتنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وقالت فرونتسكا أنها أبلغت ميقاتي بما دار في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مشيرة إلى كلمتها التي أكدت فيها على ضرورة التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه على أرض الواقع، وأولوية حماية لبنان من الحرب وضمان السلام والاستقرار في البلاد.

وأضافت أنها تطرقت إلى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يهتم كثيرا بموضوع لبنان لأن له دورا استراتيجيا في المنطقة، موضحة أن موقف مجلس الأمن الدولي موحّد في شأن لبنان.

لبنان الجنوب اللبناني نجيب ميقاتي