طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 16

دمنهور 21 15

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 22 15

الزقازيق 23 15

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 14

دمياط 21 16

بورسعيد 21 17

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 31 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 14

نخل 21 8

كاترين 17 7

الطور 23 15

طابا 22 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 24 13

السلوم 24 11

سيوة 23 9

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 16

سفاجا 25 17

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 20

حلايب 26 22

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 11

أسيوط 23 11

سوهاج 25 13

قنا 26 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 11

أبو سمبل 26 15