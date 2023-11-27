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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غزل المحلة يعلن قائمة الفريق لمواجهة مصر للمقاصة

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أعلن حسام عبد العال - المدير الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم : 
عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد فوزي في حراسة المرمى. 
محمود غالي ، عمرو الجزار ، محمد حجازي ، محمد جابر ، محمود مسعد ، أحمد طارق ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، أحمد سوداني ، محمود علاء ، أحمد حجي ، يوسف بيبو ، عبد الرحمن بودي ، رجب مارو ، عبد الرحيم عموري ، شيكو محارب ، حسام حسن ، عمرو مصطفى ، عبده يحيى.

ويتقاسم غزل المحلة صدارة ترتيب دوري المحترفين مع كل من حرس الحدود ، بتروجيت ، وادي دجلة برصيد ١٧ نقطة لكل فريق.

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