غزل المحلة يعلن قائمة الفريق لمواجهة مصر للمقاصة

أعلن حسام عبد العال - المدير الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وضمت القائمة ٢٢ لاعبا هم :

عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد فوزي في حراسة المرمى.

محمود غالي ، عمرو الجزار ، محمد حجازي ، محمد جابر ، محمود مسعد ، أحمد طارق ، محمد أبو الحمد ، خالد الإخميمي ، أحمد سوداني ، محمود علاء ، أحمد حجي ، يوسف بيبو ، عبد الرحمن بودي ، رجب مارو ، عبد الرحيم عموري ، شيكو محارب ، حسام حسن ، عمرو مصطفى ، عبده يحيى.

ويتقاسم غزل المحلة صدارة ترتيب دوري المحترفين مع كل من حرس الحدود ، بتروجيت ، وادي دجلة برصيد ١٧ نقطة لكل فريق.