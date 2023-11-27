موسيقى وأغاني مسلسل بطن الحوت بتوقيع خالد الجابري وجهاد حسام الدين

لفت الموسيقار خالد الجابري الأنظار بعد تقديمه الموسيقى التصويرية لمسلسل بطن الحوت، الذي انطلق عرضه قبل أيام من إخراج أحمد فوزي صالح.

ويقدم «الجابري» نفسه لأول مرة في مجال الموسيقة التصويرية بعد أن برز اسمه في عدد من الاعمال الإعلانية وموسيقى الاندرجراوند، محاولا خلق مساحة رحبة من التجريب والعمل على تنويع منجزه الموسيقى.

ويقول خالد الجابري الذي تعاون مع الممثلة والمطربة جهاد حسام الدين في أكثر من أغنية منها الدرب: حاولت ترجمة رؤية المخرج في المعادل الموسيقي للمشاهد، بعد أن جمعتنا جلسات عمل ممتدة للوصول لأنسب شكل يرضي عالم شخصيات “بطن الحوت”.

شاركت جهاد حسام الدين في عدد من المسلسلات منها “ليه لأ” و“غرفة 207” و"الصندون" و"سفاح الجيزة" وغيرها من الأعمال، ولكنها المرة الأولة التي تطل فيها كامغنية في مسلسل “بطن الحوت”.

وتقول جهاد حسام الدين: أستمع دائما للانشاد الديني وأغاني التراث الشعبي والصوفي، حتى تطور الأمر وقدمت بعض الاغاني في بيت السناري الثقافي بالسيدة زينب. ودرست في تركيا غناء مسرحي، ثم دخلت إلى مجال التمثيل، وفي لقائي مع المخرج أحمد فوزي صالح تجانست أفكارنا الموسيقية، ومن عرض علي الغناء بالعمل.