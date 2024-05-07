ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اليوم.. مجلس نقابة الصحفيين يناقش عددا من الملفات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساًء، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعاً، بمقر نقابة الصحفيين. 

ويناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، عدد من الملفات الخاصة بالنقابة والمهنة، والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين. 

وناقش مجلس النقابة أمس خلال الجلسة التحضيرية الثانية للمؤتمر العام السادس بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تعديلات تشريعية في قانون الصحافة المنظم للمهنة، و التطوير المهني وضم الصحافة الالكترونية وتطوير التدريب ومحددات الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة الصحافة واقتصادياتها وأزمة الأجور. 

وأزمة الأجور نقابة الصحفيين