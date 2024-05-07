اليوم.. مجلس نقابة الصحفيين يناقش عددا من الملفات

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساًء، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اجتماعاً، بمقر نقابة الصحفيين.

ويناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، عدد من الملفات الخاصة بالنقابة والمهنة، والتجهيزات الخاصة بالمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين.

وناقش مجلس النقابة أمس خلال الجلسة التحضيرية الثانية للمؤتمر العام السادس بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تعديلات تشريعية في قانون الصحافة المنظم للمهنة، و التطوير المهني وضم الصحافة الالكترونية وتطوير التدريب ومحددات الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة الصحافة واقتصادياتها وأزمة الأجور.