رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال تطوير وصيانة قاعة الاحتفالات الكبرى بالمجمع النظرى للكليات

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم الإثنين، بتفقد قاعة الاحتفالات الكبرى ومدرجات كلية الحقوق بالمجمع النظرى للكليات، ومتابعة ماتم تنفيذه من أعمال الصيانة والتحديثات، يرافقه الدكتور منصور محمد علي عميد الكلية، والدكتور ابو الخير عطية.

وأشار رئيس الجامعة إلي انه تم تركيب منظومة حديثة للصوت والضوء بقاعة الاحتفالات الكبري وعمل صيانة كاملة للتجهيزات والمعدات والستائر كما تاع أعمال تركيب التكيف المركزي.

وأكد القاصد أن قاعة الاحتفالات الكبرى من الأماكن المميزة بالجامعة وشهدت العديد من الاحتفالات الكبرى مشيرا أن القاعة بسعة ٧٥٠ كرسي.

كما تفقد مدرجات كلية الحقوق وأعمال الصيانة بها واستكمال تجديد وصيانة دورات المياة، موجها بضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة واستغلال الأماكن الغير مستغلة الاستغلال الأمثل.

كما تفقد الموقع العام للمجمع النظري وأعمال الصيانة والتجديد به، رافق رئيس الجامعة في جولته المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومدراء عموم الشئون الهندسية، والشؤن الإدارية، والصيانة.