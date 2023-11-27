4 محترفين وكهربا.. تعرف على غيابات الأهلي أمام سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الإثنين، في الجولة السابعة من الدوري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.

ويفقد الأهلي جهود عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب الرباعي الأجنبي علي معلول وأنتوني موديست ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو للإصابة.

ويغيب التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة سموحة فى ظل معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، والتى أبتعد بسببها عن مواجهة ميدياما الغانى فى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

كما يستمر غياب الفرنسى أنتونتى موديست مهاجم الفريق بسبب الإصابة فى العضلة الضامة قبل مباراة ميدياما الغاني.

ويغيب الجناح المغربى رضا سليم، لإصابته بكسر فى الترقوة وخضوعه لعملية جراحية منذ شهر تقربيا.

ويغيب التونسي محمد الضاوي كريستو أيضا للإصابة بجزع فى الرابط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى.

ويفقد الأهلي أيضا جهود محمود كهربا، للإيقاف حيث ستكون مباراة سموحة الأخيرة له فى عقوبة الإيقاف 6 مباريات، التي فرضتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على اللاعب بسبب أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدورى الموسم الماضي.