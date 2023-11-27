السيسي يستعرض آثار الأزمة الروسية الأوكرانية ويؤكد طرح حلول سياسية

تطرق لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي و"كاتالين نوفاك" رئيسة المجر إلى الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إذ اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة.

وقد استعرض الرئيس من جانبه الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكدًا وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع

واستقبل الرئيس السيسي اليوم، بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.