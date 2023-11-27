القباج: بنك ناصر مول 30 ألف مشروع للسيدات من خلال مبادرة «مستورة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك قام بتمويل 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للسيدات، من خلال مبادرة “مستورة” ، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي.

أوضحت القباج ، في تصريحات لها على هامش مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والذي عقدته الوزارة اليوم ، أن مبادرة “مستورة” تمنح تمويلات بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألفا، وفقا لاحتياجات المشروع، تسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا ، مؤكدة أن تمويل “مستورة” يعتبر أحد المحاورالتي ينفذها بنك ناصر الاجتماعي لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرحلة التي تمر بها الوزارة حاليا تتسم بالتنوع، حيث تنفتح الوزارة على التنوع والشراكة ليس فقط مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها تمتد إلى الشراكة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات الاتحاد التعاوني ، بهدف إدارة وتطوير أصول الوزارة لتعزيز المزايا الممنوحة للفئات الأولى للرعاية، بجانب تعزيز إجراءات التمكين الاقتصادي لهذه الفئات لتتحول من متلقية للدعم إلى فئات منتجة توفر مصدر دخل لأسرتها وتصبح إضافة لاقتصاد المجتمع.

أضافت أنه في إطار تنفيذ رؤية الوزارة الجديدة قامت بتحديث هيكلها التنظيمي لتضيف إدارات الحوكمة والرقابة الداخلية وتنمية الأصول والموارد، كما سيتم استحداث إدارة جديدة ببنك ناصر الاجتماعي لتمويل الأبحاث وقياس الأثر.