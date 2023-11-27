شمشون ودليلة وكارمن وريجوليتو يلتقون فى الأوبرا

تقدم فرقة أوبرا القاهرة بشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 29 نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير، استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والهادفة إلى عرض مختلف الوان الفنون الجادة.

يتضمن البرنامج مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها: لأبوهيم ومقدمة للأوركسترا لـ بوتشيني، و"شمشون ودليلة" لـ سان صانص، والرثاء لـ فيدريكو سيليا، وكاڤيليريا روستيكانا لـ ماسكاني، وكارمن لـ بيزيه، وحلاق أشبيلية لـ روسيني، ولافيفوريتا لـ دونيزيتي، وريجوليتو - ماكبث - لاتراڤياتا لـ ڤيردى .. أداء تحية شمس الدين، وعمرو مدحت، وليد كريم، ومصطفى محمد، ورضا الوكيل، ومني رفله، ونورستا المرغني، ومينا رافاييل، وچيهان فايد، وأمينة خيرت، وعماد عادل، وچولي فيظى، وأسامه جمال.

تكونت فرقة أوبرا القاهرة رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

اما أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر، حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة، وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة.

قدم الأوركسترا سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، وقام بجولات فنية فى العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجى كمدير الفنى وقائد اساسى .