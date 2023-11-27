برلمانية: مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تدعو لتضافر الجهود المصرية والعالمية لتعزيز السلام

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إطلاق منتدى شباب العالم مبادرة لحماية المدنيين فى مناطق النزاع، تعد مبادرة فاعلة وجاءت في وقتها تمامًا، وتؤكد على التحرك العملي من جانب ادارة منتدى شباب العالم في مختلف الأزمات الحالية.

وقالت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن إطلاق منتدى شباب العالم المبادرة الجديدة تحت عنوان “شباب من أجل إحياء الإنسانية” ودعوة المنتدى كل نشطاء ومؤثرى العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة، واصفة إياها بالمبادرة النوعية لتكاتف وتضافر الجهود مصرية وعربية وعالمية لوقف العنف والحد منه وحماية المدنيين.

وشددت عضو مجلس النواب، إلى هدف المبادرة الرئيسي، توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، والعمل على ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

ولفتت إلى أن منتدى شباب العالم، حريص على تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.

واختتمت التمامى، أن هدف المبادرة الأساسي هو تعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع في مختلف أنحاء العالم وغزة مثال صارخ على وقوع انتهاكات ضد المدنيين.