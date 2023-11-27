بالفيديو.. مستشار الرئيس للصحة: منظومة التأمين الشامل تسهم في استكشاف الأمراض الوراثية والجينية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية احتفلت أمس الأحد بإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقه الرئيس السيسي في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت رغبة ملحة، لأن الرعاية الصحية أصبحت مكلفة ومهمة وجزءًا وقائيا واستكشافيا مهما للغاية.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هذه المنظومة تشمل كل مواطن في مصر بتقديم خدمات صحية بمواصفات قياسية وعالمية ترضي المنتفع وأسرته ومقدمي الخدمات الطبية، كما أن لهذه المنظومة جزء وقائي.

وتابع، أن المبادرات الرئاسية أبرزت أشياءً كثيرًا منها أن الدولة تدعم المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل انطلقت بخريطة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كل أنحاء الجمهورية.

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المنظومة ستشهد أطباء أسرة لديهم حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية يمكنهم تقديمها للمرضى، وتحت رعاية الطبيب يوجد 5 آلاف شخص بمتوسط ألف أسرة، وكلهم لديهم ملفات صحية من أجل معرفة الحالة الصحية للأب والأم والأبناء وكل ذلك يساهم في استكشاف أي أمراض وراثية أو جينية عند الأطفال والكبار.