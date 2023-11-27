تعرف على آخر تطورات إصابات الأهلي وموعد عودة علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات إصابات لاعبى الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري ويانج أفريكانز فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم، "على معلول سيكون جاهزاً للتواجد مع الأهلي فى مباراة يانج أفريكانز بدوري الأبطال، بينما سيغيب عن مباراة سموحة بالدوري".

وأضاف شوبير، "موديست سيواصل الغياب عن الأهلي أمام سموحة ويانج أفريكانز بسبب العضلة الضامة، بينما يواصل رضا سليم التأهيل بعد جراحة الترقوة".

وينهى فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير بإستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلي فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.