رضا سليم يواصل التأهيل بالمران الجماعي للأهلي

يواصل رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في عظمة الترقوة وذلك على هامش مران الفريق اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

ويأمل رضا سليم للتعافي من إصابته والجاهزية للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 والتي تقام في مدينة جدة في شهر ديسمبر المقبل.

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته مع الأهلي امام صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة وانتهى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما مساء السبت الماضي تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.