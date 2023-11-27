من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": ما حدث في المستشفيات الفلسطينية من انتهاكات يتعارض مع القوانين الدولية

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إن فرنسا تحتوي على جالية يهودية وجالية عربية كبيرة، ومن دعاوي قلق الحكومة الفرنسية التعامل مع هذه الجاليات في ظل هذا الصراع الذي لديه حساسيات قوية في فرنسا، ويجب على السلطات الفرنسية التأكد من عدم وجود أي آثار سلبية في باريس لهذا الصراع.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن فرنسا أحد المتحدثين داخل المجتمع الدولي بضرورة احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن فرنسا أدانت ما حدث في المستشفيات الفلسطينية من انتهاكات، لأن هذا يتعارض مع القوانين الدولية.

وأشار إلى أن هناك انتهاكات في الحرب على قطاع غزة ضد حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة احترام القانون الإنساني وقوانين الحرب في الصراع.