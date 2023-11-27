من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال حل الدولتين

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إنه لا يوجد وحدة بين الأوربيين بشأن التعامل مع الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا وشرق أوروبا لديهم نهج مختلف تجاه الصراع الفلسطيني وهذا يرجع إلى أسباب تاريخية معروفة.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الأوروبيين هم المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يجب أن ننسى ذلك، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار بصورة دائمة، ومن ثم العمل على حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا يعني إعادة بناء السلطة الفلسطينية، لأن الفلسطينيين منقسمين ما بين حركة فتح وحماس، ومن الضروري الخروج إلى وضع جديد يؤدي إلى إيجاد سلطة فلسطينية ذات مصداقية قادرة على التفاوض مع إسرائيل.

وأوضح أن حل القضية الفلسطينية لن يحدث إلا من خلال حل الدولتين، مثلما تقول الولايات المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة حل الأزمة بهذه الرؤية من قبل الدول المهتمة بالأزمة.

وأشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية، وهي بطبيعة الحال موقف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ليس لديها قابلية لحل الأزمة، ولكن هذه الحكومة لن تستمر إلى الأبد، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الاحتجاجات داخل إسرائيل، ولذلك من الضروري العمل من أجل المستقبل، وإظهار للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي سيعمل على إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسلام بجانب إسرائيل.