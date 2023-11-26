قمة الدوري الإيطالي.. التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين يوفنتوس وإنتر ميلان

في شوط أول حماسي وقوي، انتهى الشوط الأول من قنة إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، معقل فريق السيدة العجوز، في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

افتتح دوسان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 27، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عانقت الشباك على يمين الحارس هاندانوفيتش.

وحاول إنتر ميلان العودة إلى المباراة، وضغط على دفاع يوفنتوس، وتمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تمريرة عرضية من هاكان تشالهان أوغلو.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص الخطيرة من كلا الفريقين، ولكن لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف الفوز.

في حال بقاء التعادل الإيجابي على ما هو عليه حتى نهاية المباراة، يظل إنتر ميلان في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

