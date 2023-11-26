مستشار رئيس الجمهورية: نستهدف توفير رعاية صحية متكاملة وبجودة عالية لصالح المصريين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إننا وصلنا للمرحلة الذهبية في القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مرض شلل أطفال في مصر، ولا يوجد ملاريا ولا يوجد أي مرض من الأمراض التي كانت تعوق الإنسان المصري .

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن منظومة التأمين الصحي طُبِّقت في 6 محافظات، التي تعتبر خدمات صحية كاملة لكل أفراد الأسرة أو لكل أفراد الشعب، كما يوجد جدول زمني يُطَبَّق المحافظات كلها في مصر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك مبادرات رئاسية كبيرة منها 100 مليون صحة، وحياة كريمة وصحة المرأة ومنها الكشف المبكر على الأورام والكشف عن الأمراض الجينية والوراثية عند الأطفال، وأن كل هذه المبادرات للقضاء على قوائم الانتظار لكي نغلق الفجوة ما بين الاحتياجات المجتمعية والاحتياجات البشرية وبين تقديم هذه الخدمات موضحًا أن صيدليات «إسعاف 24 ستوفر نواقص الأدوية وستعمل على مدار الـ24 ساعة.