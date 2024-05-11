OpenAI تعلن عن تحسين الدردشة والمساعد الصوتي

أكدت منصة OpenAI أنه لن يجرى عرض محرك بحث جديد يستند إلى نموذج لغوي كبير أو GPT-5 في الحدث المقبل المقرر عقده يوم الاثنين، بدلاً من ذلك، ستركز الشركة على تطوير وتحسين الوكلاء والإدخال الصوتي، وستقدم مجموعة من المزايا التي تعزز نوعية الحياة لروبوت الدردشة ChatGPT.

وتعمل OpenAI على تطوير مساعد صوتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تفوقه على جهود شركات مثل جوجل وآبل في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي، من المتوقع أن يتمتع هذا المساعد بقدرات متقدمة في التعرف على الكلام والصور، مع تحسين المنطق مقارنة بالمنتجات الحالية.

ويتميز المساعد الجديد بإدماج جميع هذه المزايا في نموذج واحد، مما يجعله يتفوق على النسخ السابقة مثل GPT-4 Turbo في بعض المجالات، ومن المتوقع أن يكون هذا النموذج المصغر الجديد منخفض التكلفة، مما يسهل اعتماده واستخدامه بشكل واسع.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط OpenAI لتقديم حسومات تصل إلى 50% لمستخدمي واجهة برمجة التطبيقات. ومن المتوقع أن تساعد مزايا الصوت الجديدة في تحسين تجربة خدمة العملاء، من خلال فهم نبرة الصوت والتعامل بشكل أفضل مع الاستفسارات.

ستُدمج هذه التحديثات فيما بعد في الإصدار المجاني من ChatGPT، وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، يتوقع أن تنتهي OpenAI من مشروع GPT-5 بحلول نهاية العام، مما يسهم في تعزيز قدرات الوكلاء وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

وعرض المطور تيبور بلاهو عددًا من المزايا الجديدة المحتملة لروبوت الدردشة ChatGPT، مما يشمل واجهة مستخدم محسنة وتحسينات في الصوت وميزات جديدة لوكلاء GPTs، إلى جانب تكامل مع خدمات Google Drive وMicrosoft 365 و Notion.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود OpenAI لتطوير تقنيات تحويلية تحسن تجربة المستخدم وتفعيل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وفقًا لتصريحات سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.