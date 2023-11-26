بالفيديو.. عالم أزهري: النصيحة واجبة وتكون بالقول اللين

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن التناصح هو خلق كريم يريد به الانسان ان يقدم خيرا ونفع للآخر ويبعد عنه شرا، لافتا إلى أن الأنبياء جميعا تخلقوا بهذا الخلق العظيم وقاموا بهذا الدور.



وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "من يتخلق بخلق الأنبياء، يقوم بخلق التناصح، فينفع الآخر ويبعده عنه الضرر وهذا ما يسمى بالنصيحة، والارشاد والدلالة، بحيث يكون عندى خبره بشئ معين وقدمته للآخر ليعمل به".

واستكمل: "النصيحة واجب، ويجب من يقوم بها يكون اهل لها، والناصح محب وقلبه طيب، والله سبحانه وتعالى وصف الناصح العظيم وهو سيدنا محمد فى القران الكريم فى قوله تعالى (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)".

وتابع: "الناصح محب لله، ويفعلها ابتغاء مرضاه الله، وربنا أمرنا ان تكون النصيحة بالقول اللين"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ".