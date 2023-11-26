رئيس اتحاد عمال مصر: أبناء الدول العربية يحسدون مصر على التقدم والتنمية

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ أبناء الدول العربية يحسدون مصر على التقدم والتنمية التي حدثت في مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: «بالتصميم والإرادة غيّرت القيادة الحياة في مصر وجعلتها أفضل».

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية «هبة جلال»، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور»: «لابد من تسليط الضوء على الإنجازات، مثل التأمين الصحي الشامل لعلاج المصريين في أفضل المستشفيات وهو مشروع قومي كنا نحلم بها جميعا، كما قضت الدولة عى فيروس سي الذي كان ينهش في المواطن البسيط».

وتابع: «ربنا كرمنا بالغاز والبترول وحققنا اكتفاءً ذاتيا، وبالنسبة إلى الرقعة الزراعية، فقد شهدت تطورا كبيرا، وبالتالي فإن التنمية تحدث في كل الأصعدة، ولا ننسى العشوائيات، فقد تغيرت حياة المواطنين من أماكن بها كل الموبقات إلى أماكن راقية بها ملاعب، لذلك، فنحن نقول للرئيس أكمل المسيرة، نحن مقتنعون وسنتحمل».

