مقتل شاب على يد 4 أشخاص بسبب خلافات بالقليوبية

لقي شاب مقتله على أيدي 4 أشخاص بسبب خلافات بينهما سابقة، فتعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى وفاته المنية بمنطقة عزبة الزراعة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بمصرع شاب يدعى أحمد بدوي إثر عدة طعنات بالجسد وكسر بالجمجمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تعدوا عليه بالضرب الشوم وأسلحة بيضاء حتى أردوه قتيلا، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.