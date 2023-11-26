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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة في قضايا الطفل: اعتقال نحو 10 آلاف طفل فلسطيني منذ 2015 حتى الآن

اعتقال طفل
اعتقال طفل
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قالت الدكتورة ولاء بطاط الباحثة في قضايا الطفل، إنه منذ 2015 حتى الآن اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 10 آلاف طفل فلسطيني في ظروف اعتقالية قاسية، من تحقيات وإهمال طبي وسوء معاملة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أشهر قضية على الاعتقال الجائر هو قضية الطفل أحمد المناصرة.

وأوضحت أن أحمد الذي أصبح الآن عمره 21 عاما، كان يلعب هو وابن عمه في عام 2015 وأعمارهما 10 سنوات و12 سنة، وادعى مستوطن أنهما حاولا قتله فقتلوا ابن عمه وأصابوه واعتقلوه ومازال تحت الاعتقال حتى الآن.

ولفتت إلى أن كل الفلسطينيين ينتظرون خروج أحمد، وكانوا ينتظرون خروجه في الهدنة الحالية.


 

الدكتورة ولاء بطاط الباحثة في قضايا الطفل سلطات الاحتلال قضية الطفل أحمد المناصرة