سر خروج مهاجم ريال مدريد من التشكيل قبل بدء مواجهة قادش

تعرض إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، لوعكة صحية، قبل مواجهة قادش، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، مما يثير القلق حول مشاركته مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

كان دياز ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد في مباراة قادش، ولكن شعر بآلام في المعدة، مما أدى لاستبعاده من اللقاء.

وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل المباراة أمام قادش كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، إبراهيم دياز.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية، تعرض لمشاكل معوية، وشعر بآلام، وفضل الجهاز الطبي استبعاده من اللقاء.

وقرر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الدفع بـ رودريجو بدلًا من دياز في هجوم النادي الملكي بجانب خوسيلو، في ظل غياب فينيسيوس جونيور.

ويعاني ريال مدريد من عدد كبير من الإصابات، حيث يغيب كيبا حارس المرمى، وكذلك كامافينجا وداني سيبايوس، فضلًا عن غياب كورتوا وميليتاو لإصابة الثنائي بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك أردا جولر الذي لن يشارك حتى بداية العام الجديد.

من المتوقع أن يخضع دياز لفحوصات طبية أكثر دقة، للتأكد من حالته الصحية، ومعرفة إمكانية مشاركته مع ريال مدريد في المباريات المقبلة.