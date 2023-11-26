المرشح الرئاسي حازم عمر: تحسين أحوال المواطنين من واقع برنامجه الانتخابي

أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن برنامجه الانتخابي يتضمن وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات، من خلال 5 محاور أساسية.

وأوضح: في بيان له اليوم ان رؤيتة تشمل وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وفق نظم حوكمة رشيدة، وأيضا توفير برامج حماية شاملة ضد التأثيرات السلبية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف: كذلك سوف نعمل على دعم شبكات حماية اجتماعية تستهدف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية وكبار السن، وأيضا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ووضع برامج للرعاية والتمكين.

وأضاف قائلا: لدينا خطة كذلك لدعم منظمات المجتمع المدني والأهلي للقيام بالدور الحقيقي وفق خطة شاملة محددة لكل نوع من أنواع هذه المنظمات.



أشار إلى أن برنامجه يطرح رؤية لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع، خلال أول 100 يوم، موضحا: سيتم عمل 4 قوائم للتخفيضات خاصة بالمطالب الأساسية للأسر من بقوليات ولحوم وألبان وأرز، بنسب من 15% إلى 25%.

ونوه: سيتم تنفيذ ذلك بالاستغناء عن حصيلة القيمة المضافة على هذه السلع، وإلغاء الجمارك عن السلع المستوردة بتلك القوائم، موضحًا: لتعويض العجز الذي سوف يرتبه هذا الأمر سوف يتم رفع أسعار السلع الكمالية والترفيهية من 14% إلى 19%.