ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الفنلندى يحذر من احتمال إغلاق الحدود مع روسيا بشكل كامل

بيترى أوربو
بيترى أوربو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر رئيس الوزراء الفنلندى بيترى أوربو من أن بلاده قد تغلق الحدود بشكل كامل مع روسيا إذا رأت ذلك ضروريا.

ونقلت إذاعة "إيل" الفنلندية عنه قوله: "إذا لزم الأمر، ستغلق فنلندا الحدود الشرقية وجميع نقاط العبور الخاصة بها وستترك نقطة تفتيش لطالبى اللجوء فى مكان آخر، وليس على الحدود الشرقية"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال عندما سئل أين يمكن لطالبى اللجوء تقديم طلباتهم فى حالة إغلاق الحدود مع روسيا: "سيكون بإمكانك تقديم طلب اللجوء فى مطار هلسنكى أو فى الموانئ البحرية، ولكن ليس على الحدود الشرقية".

وأغلقت فنلندا أربع نقاط عبور حدودية على الحدود الشرقية مع روسيا (فاليما، ونويجاما، وإيماترا، ونيرالا) ليلة 17 إلى 18 نوفمبر بسبب ما وصفته بتدفق المواطنين من دول تحمل جنسيات أخرى غير الروسية والفنلندية.

وفى 22 نوفمبر، اتخذت الحكومة الفنلندية قرارا بإغلاق ثلاثة من أصل أربعة معابر متبقية على الحدود مع روسيا حتى 23 ديسمبر 2023.

وفى وقت سابق، أبلغ السفير الفنلندى لدى روسيا أنتى هيلانتيرا وزارة الخارجية الروسية بقرار بلاده إغلاق المعابر الحدودية.

رئيس الوزراء الفنلندي روسيا غلق الحدود