محافظة جنوب سيناء تتبرع بمليون جنيه لصندوق تحيا مصر

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شيكًا بمبلع مليون جنيه للرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر كتبرع مقدم من المحافظة لصالح الصندوق.

جاء هذا على هامش الاحتفال بحصول محافظ جنوب سيناء على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع [التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب] بقاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية.

كان اللواء خالد فوده محافظ جنوبقد حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب"

ومن داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء، تمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ،

واجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين.