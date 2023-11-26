تراجع سعر الذهب في مصر مقدار طفيف لم يتجاوز 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة.
سجل سعر عيار 21 حوالي 2770 جنيها للبيع و 2790 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 3166 جنيها للبيع و3189 جنيها للشراء .
بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 3.165 مليون جنيه للبيع و 3.19 مليون جنيه للشراء و أوقية الذهب 98.5 الف جنيه للبيع و 99.2الف جنيه للشراء .
بلغ سعر الجنيه الذهب 22.16 الف جنيه للبيع و 23.32 الف جنيه للشراء و عيار 18حوالي 2374 جنيه للبيع و 2391 جنيه للشراء .
وصل سعر عيار 14 حوالي 1847 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء.
اقتصاد
الذهب يتراجع 5 جنيهات في التعاملات المسائية
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تراجع سعر الذهب في مصر مقدار طفيف لم يتجاوز 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة.
تراجع سعر الذهب في مصر مقدار طفيف لم يتجاوز 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل محلات الصاغة.