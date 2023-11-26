غرفة ملابس الزمالك تتزين بالقميص الأبيض قبل مواجهة أبوسليم الليبي.. صور

تزينت غرفة ملابس الزمالك، بقميص الفريق الأبيض وذلك قبل دقائق من مواجهة فريق ابوسليم الليبي، بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة.

غرفة ملابس الزمالك قبل قليل

ويعد لقاء اليوم هو الأول لمعتمد جمال مع الفريق أفريقيا، حيث خاض قاد الزمالك في مباراة واحدة منذ توليه وكانت محلية في نصف نهائي كأس مصر ونجح في الوصول بفريقه للمباراة النهائية بعد تخطى بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

قميص زيزو لاعب الزمالك

ويخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة من اللاعبين تضم كل من، محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين، عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي، نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "، سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.