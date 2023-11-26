المنظمات الأهلية الفلسطينية: نشكر مصر على إدخال المساعدات وتفعيل الهدنة في غزة

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الهدنة تكشف يوما بعد يوم حجم الكارثة التي عاشها الفلسطينيون على مدار الأيام الماضية، جراء العدوان والقصف الذي شهده سكان قطاع غزة على مدار أيام طوال من قصف العدوان الإسرائيلي خاصة شمال غزة التي تفتقد إلى العديد من الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وأضاف «الشوا» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النقص الكبير في المواد الغذائية والأدوية كشف حجم صمود الشعب الفلسطيني، موجها الشكر والتقدير للجهود المصرية في إدخال المساعدات والوصول إلى الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأعرب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن آماله بأن تمتد الهدنة المؤقتة إلى هدنة دائمة والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار كي يستطيع الفلسطينيون العيش بسلام، موضحًا أن 60% من البينة التحتية بقطاع غزة تم تدميرها، وتضررت بشكل جزئي أو كلي.

