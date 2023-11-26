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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال عمله في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي عامل، مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الاحد، وذلك أثناء عمله في أحد مزارع الصيد  بعزبة أبوسعدة بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، حيث لامست يده سلك عاري فصعقته الكهرباء، ولفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، وإنتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لإتخاذ اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد الاشراف، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد مصرع عامل، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في أحد  مزارع السمك بعزبة أبو سعدة بنطاق المركز . ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، وتقرير مفتش الصحة، أنّ الوفاة حدثت نتيجة الصعق بالكهرباء، مما تسبب في توقف عضلة القلب، وأنه لا شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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