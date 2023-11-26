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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. كولومبو يقود مونزا أمام كاليارى

مونزا
مونزا
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أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كاليارى، وذلك بعد قليل على ملعب "سردينيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل مونزا كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو، لوكا كالديرولا، اندريا كاربوني.
خط الوسط: صامويل بيرينديلي، ماتيو بيسينا، روبيرتو غاليارديني، جيورجيوس كرياكوبولوس، أندريه كولباني، داني موتا.
خط الهجوم: لورنزو كولومبو.
ويحتل فريق مونزا التاسع برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق كاليارى فى المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط.

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