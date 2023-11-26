عودة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس لطيف الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 13 درجة .