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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. وزير العمل يزور بني سويف لمتابعة مواقع الإنتاج

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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يبدأ وزير العمل حسن شحاتة، غداً الإثنين، جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، يستقبله خلالها المحافظ د. محمد هاني غنيم ،وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.

كما يشهد "الوزير" معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل،وتوفير فرص عمل لهن، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع “شركاء دوليين”.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، تشمل جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل،والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

ويُسلم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح  السيسي ، بدمجهم في سوق العمل.

ويَختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، والمُقرر لها أن تنعقد بمقر جامعة النهضة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.

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