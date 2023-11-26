ميلان يقترب من صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على فيورنتينا

اقترب ميلان من صدارة الدوري الإيطالي، بعد أن فاز على فيورنتينا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من المسابقة.

سجل ثيو هيرنانديز هدف الفوز لصالح ميلان في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من عمر أحداث الشوط الأول، بعد خطأ ارتكبه مدافع فيورنتينا في حق لاعب ميلان إسماعيل بن ناصر، ليحصل ميلان على ركلة جزاء سددها هيرنانديز بنجاح.

وحاول فيورنتينا تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن محاولات الفريق الضيوف باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدف نظيف.

بهذا الفوز، احتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما رفع رصيده للنقطة 26، فيما يتجمد رصيد فيورنتينا عند النقطة 20 في المركز السادس.

