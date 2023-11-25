الدوري السعودي.. ضمك يسحق أبها برباعية في غياب طارق حامد

سحق فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، ضيفه أبها برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وغاب طارق حامد عن مباراة ضمك وأبها، رغم أنه أنهى فترة العقوبة التي فرضتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالإيقاف مباراتين؛ بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة فريقه ضد الخليج في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم رفاق طارق حامد بهدفين دون رد في الشوط الأول من اللقاء، عن طريق جورج نكودو في الدقيقتين 44 و45+5 من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، تعرض أحمد الحبيب لاعب الضيوف للطرد بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 47، بعد إشهار حكم المباراة البطاقتين الصفراوتين في وجهه.

جاء الهدف الأول لفريق أبها عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز بدر منشي لاعب ضمك هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، قبل أن يدرك زكريا سامي التعادل في الدقيقة 75.

وعاد نكودو ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد أسان سيساي فوز ضمك على أبها بالهدف الرابع في الدقيقة 90+8.

بهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة، محتلًا بها المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.