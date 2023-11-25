علاء الدين شبيه مبابي يعلن استعداده لعمل فني جديد

قال علاء الدين أحمد، المعروف بشبيه اللاعب مبابي، إنه يستعد لدخول عمل فني جديد، بعد تجربته الأولى الناجحة مع الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسل "ألف حمد لله على السلامة" في رمضان الماضي.

وكشف "أحمد"، في تصريحات لقناة "النهار"، أن العمل الفني الجديد سينال إعجاب جمهوره ومحبيه لأنه يقدم شخصية مختلفة عن التوقعات، معبرًا عن سعادته بخوضه تجربة فنية ثانية، متمنيًا أن ينال دوره إعجاب الجماهير المصرية، وأن يكون ضيف خفيف على شاشة التلفزيون.

كان علاء الدين أحمد، شبيه مبابي قد ظهر مع الفنانة يسرا، في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتعبير عن امتنانه لحصوله على تلك الفرصة.

يشار الى ان شبيه مبابي، نشر فيديو كوميدي عن انتقاله إلى نادي الهلال السعودي، وانتشر على موقع تيك توك وحصد آلاف المشاهدات.