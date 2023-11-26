الليلة.. الزمالك يقص شريط مبارياته بدور المجموعات للكونفيدرالية أمام أبو سليم الليبي

يقص فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه معتمد جمال، شريط مبارياته بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك أمام فريق أبوسليم الليبي، في السادسة من مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة.

ويعد لقاء اليوم هو الأول لمعتمد جمال مع الفريق أفريقيا، حيث خاض قاد الزمالك في مباراة واحدة منذ توليه وكانت محلية في نصف نهائي كأس مصر ونجح في الوصول بفريقه للمباراة النهائية بعد تخطى بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

وطالب معتمد جمال من اللاعبين بخوض لقاء اليوم بروح قتالية عالية من أجل تحقيق أول انتصار بالمجموعة ومن الجولة الأولى لإرسال رسالة لفرق المجموعة أن الزمالك لن يفرط في بطاقة التأهل من هذه المجموعة.

وحذر معتمد جمال لاعبي الزمالك من الاستهانة بفريق ابوسليم الليبي، مؤكدا لهم أن وصول الفريق لدور المجموعات يعنى امتلاكهم لجهاز فني ولاعبين مميزين قادرين على تحقيق نتائج جيدة ومنافسة الفرق الكبيرة التي تشارك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ووقف مدرب الزمالك على نقاط قوة وضعف الفريق المنافس بعدما شاهد عدة تسجيلات لفريق أبوسليم الليبي، مع حرصه على عقد جلسات فنية مع اللاعبين تحدث من خلالها عن الفريق المنافس بشكل تفصيلي وكيف سيواجهه الزمالك فنيا.

من جانبها، حفزت إدارة الزمالك اللاعبين قبل اللقاء بصرف جزء كبير من مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي، مطالبينهم بالفوز في لقاء اليوم لإسعاد الجماهير الغاضبة من نتائج الفريق هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز، وأكدت الإدارة للاعبين أن مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب يثق في قدراتهم وأنهم قادرون على العودة لمنصات التتويج مرة أخري.

ويشهد لقاء اليوم حضور 30 ألف مشجع وهو ما سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لتحقيق الانتصار، مع حرص الإدارة على توفير 50 حافلة من أجل نقل الجماهير لملعب برج العرب بالإسكندرية مجانا، على أن تتحرك الحافلات من أمام بوابة النادي في العاشرة من صباح اليوم الأحد.

ويعاني الزمالك فنيا في لقاء اليوم نظرا لوجود عدد كبير من الإصابات بالفريق، وأبرزهم، محمود الونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحسام عبدالمجيد ومصطفي شلبي، بالإضافة لإيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي بقرار من الإدارة لمدة شهر بعد خروجهم للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم بقائمة من اللاعبين تضم كل من، محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين، عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي، نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "، سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.