من هو رجل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لمان سيتي في الدقيقة 27، بينما أدرك ترينت ألكسندر أرنولد التعادل لصالح الريدز في الدقيقة 80 من صناعة محمد صلاح.

وبهذه النتيجة، حافظ مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الترتيب.

وحصل أرنولد على جائزة أفضل لاعب في المباراة من رابطة البريميرليج، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه، واقتنص للحمر نقطة ثمينة من ملعب الاتحاد.

ولمس أرنولد الكرة 66 مرة، وقدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 38، ومرر 4 كرات طويلة سليمة من أصل 8، وفاز في 2 تدخل من أصل 3 مع لاعبي مانشستر سيتي، وحصل على الكرة 4 مرات، معترضًا إياها مرتين، وذلك بجانب تسجيله لهدف لفريق ليفربول.