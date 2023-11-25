شباب القادة تطلق فعاليات "تمكين المرأة في الأنشطة الطلابية"

أعلنت مؤسسة شباب القادة عن انطلاق فعاليات يوم "تمكين المرأة في الأنشطة الطلابية"، وذلك غداً الأحد ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ومقرر لجنة الشباب بالحوار والوطني، ومحمد الأتربي المدير التنفيذي لبنك مصر، وماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي وممثلات عن الأنشطة الطلابية.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة في بيان، أن هذا اليوم يأتي كبداية جديدة لدعم المرأة المصرية و نوع جديد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة, حيث سيتم التركيز على التحديات التي تواجه الطالبات في الأنشطة الطلابية و انجازاتهم و طرق الدعم والتمكين الأمثل لهم. كما سوف يتم الإعلان عن مبادرة "تمكين المرأة في الجامعات المصرية" لدعم و تنمية قدرات الطالبات في الجامعات المصرية من خلال مسابقة خاصة لطالبات الأنشطة الطلابية.

وأضافت مؤسسة شباب القادة، أن المسابقة تُقام سنويًا، وتوليها مؤسسة شباب القادة اهتمامًا كبيرا، حيث تعمل الأنشطة الطلابية على تقليل الفجوة بين الحياة الجامعية والعملية، وتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تعمل الأنشطة الطلابية على مشروعات في مجالات مختلفة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 , و ذلك في ستة مجالات مختلفة وهي، "الصحة العامة، التصنيع والتصميم، التكنولوجيا والابتكار، التنمية البشرية والمجتمعية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء،نماذج المحاكاة.

من جانبه قال أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، إن المنصة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية من خلال تقديم الدعم المالي لأفضل الأنشطة الطلابية، وتعمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على جهود ونجاحات الأنشطة الطلابية، وذلك لضمان استمرارية الأنشطة الطلابية ومشروعاتهم لما يقدمونه للطلاب والمجتمع المصري.

وأشار إلى أن المسابقة شاك بها على مدار الـ 4 أعوام 611 نشاط طلابي من 48 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية في 21 محافظة وتم تدريب كل الفرق المشتركة على مدار فترة المسابقة بعدد 1684 محاضرة تدريبية بعدد ساعات تجاوز 3396 ساعة تدريبية ليكون إجمالي عدد المشروعات التي فازت في المرحلة النهائية 40 مشروعاً في مجالات المسابقة المختلفة وتم تمويل مشروعاتهم بمبلغ تجاوز 2 مليون جنية واحصائيات مشاركة المرأة في المسابقة على مدار سنواتها الأربعة 46% من رؤساء ونواب رؤساء الأنشطة الطلابية من نصيب الفتيات وفازت مشروعاتهم بإجمالي 17 فائزة من إجمالى 35 فائز في مسابقة الأنشطة الطلابية وتولي مؤسسة شباب القادة اهتمامًا كبيرا للربط بين مشاريع الطلاب والمبادارات الحكومية وزيادة الوعي بها لدى طلاب الأنشطة الطلابية والجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية و السياسية و الإدارية. و ذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية و النظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.