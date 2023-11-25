غدًا.. الموسيقى العربية للتراث تحيي حفلًا بمسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي؛ وذلك فى الثامنة مساء غدٍ الأحد 26 نوفمبر الجاري على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها: موشح فى حال الافراح لـ كمال الخلعى، وفلسطين لـ محمد عبد الوهاب، وأوعدك لـ محمد سلطان، ويابو ضحكة جنان لـ فريد الأطرش، ويا حلو صبح لـ محمد الموجى، وتلات سلامات لـ محمود الشريف، وبالسلام لـ محمد الموجي وغيره، أداء أحمد صبري، ومازن دراز، ومحيى صلاح، وياسر سليمان، وأنغام مصطفى، ورضوى سعيد، ونهى حافظ، وأسماء كمال.

تأسست فرقة الموسيقى العربية للتراث بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، والقصيدة، والدور، والطقطوقة، والمونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.