غدًا.. أيمن مرجان يناقش التنمر بـ"نصف وجه" تحت شعار "المعهد في الطليعة"

يبدأ المخرج أيمن مرجان المعيد بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، بعرضه المسرحي "نصف وجه" على مسرح الطليعة، وذلك في السابعة مساء غد الأحد، 26 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى الخميس المقبل، وذلك ضمن عروض "المعهد في الطليعة".

"نصف وجه" مسرحية من فصل واحد تناقش قضية التنمر وتدور أحداثها حول شخص أصيب بتشوه في وجهه بسبب حادث تعرض له في طفولته، مما فقده الثقة في نفسه، وأصبح منعزل عمن حوله بسبب تعرضه للتنمر، حتى يلتقي بالصدفة برجل أعرج فقد ساقه في الحرب لكنه متفائل ويحب الحياة، فتنشأ بينهما علاقة صداقة تغير من نظرته لنفسه وللحياة.

العرض من تأليف الكاتبة الإنجليزية سوزان هيل وتمثيل إبراهيم الألفي، محمد زلط، سهيلة الأنور، وإخراج أيمن مرجان وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف زكي.

ويدخل العرض في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، تستضيف فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان ٥ عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي، فى الفترة من ١٢ حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.