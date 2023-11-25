بـ50 هدفًا.. هالاند يهزم كول ويكتب فصلاً جديدا في تاريخ البريميرليج

في مباراة مثيرة تجري بين مانشستر سيتي وليفربول، تمكن النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة، ويكتب فصلاً جديداً في تاريخها.

جاء هدف هالاند في الدقيقة 27 من المباراة، بعد تلقي بينية من ناثان آكي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وبهذا الهدف، حطم هالاند الرقم القياسي السابق المسجل باسم آندي كول، والذي سجل 50 هدفًا في 65 مباراة، وبذلك، أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في البريميرليج، وذلك في 48 مباراة فقط.

ويحل آلان شيرر في المرتبة الثالثة بهذه القائمة في 66 مباراة، ويأتي رود فان نيستلروي في المركز الرابع في 68 مباراة، فيما يقتسم الثنائي محمد صلاح وفرناندو توريس المرتبة الخامسة في 72 مباراة.

ونجح هالاند في فك شفرة شباك 20 فريقًا من أصل 21 فريقًا واجههم في البريميرليج، ويبقى الخصم الوحيد الذي لم يسجل أمامه حتى الآن هو برينتفورد.

جدير بالذكر أن هالاند سجل 14 هدفًا في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه محمد صلاح الذي سجل 10 أهداف.

