وزير الصحة الليبي: مصر الدرع الأمن والشقيقة الكبرى وصديقة السلم والحرب

قال الدكتور عثمان عبد الجليل، وزير الصحة الليبي، اليوم السبت، إن مصر الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن.

وأشار، خلال ترأسه وفدا لزيارة المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من أرض الكنانة، موجها التحية لمصر وقيادتها السياسية.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر، معربا عن فخره بما تشهده الدولة المصرية من تنمية وتطور غير مسبوق.