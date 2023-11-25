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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الصحة الليبي: مصر الدرع الأمن والشقيقة الكبرى وصديقة السلم والحرب

وزير الصحة الليبي
وزير الصحة الليبي خلال اللقاء
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قال الدكتور عثمان عبد الجليل، وزير الصحة الليبي، اليوم السبت، إن مصر الشقيقة الكبرى لدولة ليبيا، وصديقة السلم والحرب وهي الدرع الآمن.

وأشار، خلال ترأسه وفدا لزيارة المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن الخبرة والعلم دائمًا ما يأتيان من أرض الكنانة، موجها التحية لمصر وقيادتها السياسية.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي بمصر تستحق كل الإشادة والتقدير لوصولها لكل منزل مصري، وتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مخفضة لا تذكر، معربا عن فخره بما تشهده الدولة المصرية من تنمية وتطور غير مسبوق.

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