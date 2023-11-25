حملة السيسي تشارك في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بشمال سيناء.. صور

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من سيناء"، وذلك لدعم الأـشقاء الفلسطينيين فى غزة.

وتوجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفاعلية التى تأتى فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحملة تشرفت بحضور مثل هذه الفعالية في القاهرة، موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة والتي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضيه الفلسطينية.

وأكد فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي جعل سيناء على رأس أولوياته نظرًا لأهميتها الاستراتيجية وكلف بسرعه تعميرها، ففي أعقاب ثورة ٣٠ يونيو كانت أرض سيناء بؤرة للعمليات الأرهابية وقد وجه سيادته بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بتطهير أرض الفيروز من الارهاب إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات التنموية.

ولفت رئيس الحملة الانتخابية، أن إطلاق المرحلة الثانية لإعمار سيناء يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المنطقه ضد أي مشاريع ومطامع أخرى تستهدف استغلال هذه الأرض التي لطالما كانت مطمعًا للغزاه ومحط أنظار الطامعين.

وأضاف فوزي خلال كلمته بالمؤتمر اننا وقفنا على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة والتي تضم ٨٩٥٠ طن من المساعدات قدمها التحالف الوطني الوطني و٣٠٠٠ طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد فوزي بدور مؤسسة القبائل والعائلات المصرية وجميع من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل وصولها الى معبر رفح البري.