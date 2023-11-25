"رجال الأعمال" تطالب بدعم سياحة الفورمولا في مصر

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، لقاءً موسعاً نظمته لجنة لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور فاروق ناصر – رئيس اللجنة، وذلك مع كلٍ من الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة، والأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها على السياحة الوافدة لمصر.

كما حضر اللقاء لفيف من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين العاملين بمجال السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

في بداية اللقاء، ثمن المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، الجهود المبذولة من غادة شلبي الداعم الأول للسياحة وعمرو القاضي في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028، وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة جداً بخلاف قيمة الأراضي.

منوهاً أن جمعية رجال الأعمال المصريين هي أول منظمة أعمال قد شرفت بزيارة وزير السياحة والآثار بعد توليه حقيبة الوزارة مباشرة ما يدل على التفاعل والثقة المتبادلة بين وزارة السياحة والآثار ومجتمع الأعمال في تحقيق هدف 30 مليون سائح.

وقد أشار عيسى إلى وجود دلائل مبشرة للموسم السياحي الأعلى في تاريخ مصر وأن قيادات وزارة السياحة والآثار على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود وذلك في ضوء زيادة مضطردة سواءً فيما يخص أعداد السائحين أو جودة ونوعية السائح رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية العالمية والإقليمية.

وأكد المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تدعم الاتجاه الإيجابي لوزارة السياحة لتحقيق التوازن بين اعداد السائحين وجودة السائح وتطوير القطاع، مشيرا إلى ضرورة جذب السياحة الموتورية (سياحة السيارات والموتوسيكلات) الفورمولا وسباق الدراجات النارية والتي تمثل نسبة لا تقل عن 12% من السياحة في العالم من خلال تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم ، وهي الأعلى دخلا في العالم خاصة أن مصر بلد آمنة بل والأكثر أمانا في المنطقة وزاخرة بأسطول نادر وتاريخي للسيارات الكلاسيكية.