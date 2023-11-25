المرشح لرئيس وزراء كندا يحذر من الحرس الثوري الإيراني.. بوليفر: أمن كندا في خطر بسبب أذرع نظام الملالى العسكرية

قال زعيم المعارضة الكندية، بيير بوليفر والمنافسة على منصب رئيس الوزراء المقبل، إن الحرس الثوري الإيراني يشكل أكبر تهديد أمني لبلاده.

وأدلى بيير بوليفر، زعيم حزب المحافظين الكندي، بهذه التصريحات خلال زيارة إلى معبد يهودي في تورونتو، موضحًا خطة حزبه للتصدي لأعمال جرائم الكراهية وكذلك الإرهاب وتهديدات النفوذ الأجنبي.

ووصف بولييفر الحرس الثوري بأنه الجماعة الإرهابية الأكثر تطورا وأفضلها تمويلا على كوكب الأرض، وقال إن الجماعة كانت وراء هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، وهي حليفة لحزب الله، الذي كان تم تصنيفها في كندا كمجموعة إرهابية.

كما استشهد بتقرير حديث يقول إن 700 من عملاء الحرس الثوري الإيراني يعملون في كندا "مع الإفلات من العقاب باستخدام الأموال المسروقة، وترويع السكان الفرس واليهود وتعريض الكنديين للخطر على أراضينا" بالإضافة إلى التورط في مخالفات مالية.

وزعم تحقيق أجرته جلوبال نيوز في وقت سابق من شهر نوفمبر أنه وجد أدلة على أن كندا أصبحت ملاذًا آمنًا للشركات التابعة لإيران، حيث تم تحديد هوية 700 شخص بالفعل وما زال العدد في ازدياد.

كما سلط الضوء على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا، من بينهم 55 مواطنًا كنديًا و30 مقيمًا دائمًا.

وتم إسقاط الرحلة PS752 بصاروخين دفاع جوي أطلقهما الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران في 8 يناير 2020.

خلال خطابه، قدم بويليفر "خطة العمل المنطقية" المكونة من خمس نقاط لحزب المحافظين لحماية المواطنين من الجرائم الناجمة عن الكراهية، مع حث الاقتراح الأساسي الحكومة الكندية على تصنيف الحرس الثوري الإيراني على الفور كمنظمة إرهابية.

وقد أشارت الحكومة الفيدرالية الكندية إلى الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة إرهابية، ووصفت قيادته بالإرهابيين، وأعلنت عن تدابير لجعل كبار أعضائه غير مقبولين في كندا، وأدرجت فرقة التدخل الخارجية التابعة للحرس، فيلق القدس، ككيان إرهابي.

ومع ذلك، على الرغم من الدعوات العديدة من حزب المحافظين الفيدرالي والناشطين وحتى المشرعين الأمريكيين وكذلك عائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية، فقد رفضت الحكومة تصنيف الكيان بأكمله ككيان إرهابي بموجب القانون الجنائي للبلاد.

في يونيو، أقر مجلس الشيوخ الكندي اقتراحًا غير ملزم لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، مرددًا اقتراحًا مشابهًا في عام 2018.

وقد دعم الليبراليون في البلاد اقتراح حزب المحافظين في مجلس العموم في عام 2018، لكنهم لم يفعلوا ذلك منذ ذلك الحين..