بسبب فصل الشتاء.. «الدواء» تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات

حذرت هيئة الدواء المصرية، فى بيان لها، اليوم السبت، المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات، من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات.

وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية التي يتم اختبارها.

وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

وتنصح هيئة الدواء المصرية، بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.